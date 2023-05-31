Yüksek puanlı onlarca kişi mülâkatla elendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim öncesinde, “Kamuya ilk atamada kaldıracağız” dediği mülakat uygulaması ile yüksek puanlı adayların elenmesinin son örneği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın görevde yükselme sınavında yaşandı.

Yazılı sınavda 80 ve üzeri puan alan onlarca aday, 70’in altında sözlü puanıyla elendi. Elenen adayların listesi ortaya çıktı. Tercih yapabilmek için mülakat sınavında en az 70 puan alması gereken adayların birçoğu kendisine 70’in altında puan verildiğini görünce sınav sonuçlarına tepki gösterdi. Kamudaki mülakat uygulaması uzun süredir eleştiriliyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat uygulamasını gündeme getirmiş ve seçimi kazanması halinde bu uygulamayı kaldıracağını açıklamıştı. T24’ün haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kamudaki mülakat uygulamasını kaldıracakları sözünü vermiş ve “İlk atamalarda mülakatın kaldırılması” vaadi, AKP Seçim Beyannamesi’ne girmişti. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.