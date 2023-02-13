Yükseköğretimde de tedbire ihtiyaç var

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, eğitim-öğretimin ertelenmesinin yanında ilk ve orta eğitimde olduğu gibi yükseköğretimde de bazı tedbir ve uygulamalara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılması isteğiyle TBMM Başkanlığı’na verdiği bir soru önergesinde, “Afetten etkilenen 10 ilde 135 bine yakın üniversite öğrencisi çeşitli kademelerde eğitim görüyor. Bu öğrencilerin hayatın normale dönmesiyle eğitimlerine uygun şartlarda devam edebilmeleri sağlanmalıdır. Bu sebeple afetten etkilenen öğrencilere başka illere nakil imkânı sağlanmalıdır” dedi. Afet bölgesindeki üniversitelerde 38 bini aşkın öğrencinin ikinci öğretim olarak eğitim aldığını belirten Karaduman, “Bu öğrencilerin aidat ve harç ödemelerinden muaf tutulması gerekmektedir” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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