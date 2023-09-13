Yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Cebeci Site Yurdu'ndaki GSB Yurt Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Bakan Bak, yurt başvuru sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başvuruları 29 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde gerçekleşen yurt yerleştirme sürecinin ilk aşamasının tamamlandığını belirten Bak, "Yapılan başvurular, 12 kamu kurumu tarafından dijital olarak analiz edildi. Titizlik ve hassasiyetle gerçekleştirilen yerleştirme sürecinde başvurusu geçerli sayılan öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerini esas alarak değerlendirdik ve buna göre dijital ortamda bir puanlama sırası oluşturduk. Bu sıralamayla öğrencilerimiz, kazandıkları okula en yakın yurda olmak üzere yerleştiler. Eğer o yurtta yer yok ise bir sonraki en yakın yurda yerleştirildiler." ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen öğrenciler öncelikli gruba dahil edildi

Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin de hızla devam edeceğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere haftada iki gün yedek yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. Öğrencilerimiz bu sonuçları da yine e-devlet üzerinden takip edebilirler. Çok kısa süre içerisinde de kalan öğrencilerimizin tamamını yerleştirmiş olacağız. Depremden etkilenen öğrencilerimizin tümünü öncelikli gruba dahil ederek yurtlarına yerleştirdik. Çünkü temel önceliğimiz yaraların hızla sarılmasıdır. Çabamız, gayretimiz bu yöndedir. 2023-2024 eğitim öğretim yılında Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş illerimiz için 'eğitimin çevrim içi yapılması' kararı doğrultusunda, söz konusu illerimizdeki yurtlarımıza yerleştirme yapılmamıştır. Bu illerde yüz yüze eğitim görecek öğrencilerimiz, durumlarını belgelendirmeleri halinde, Bakanlığımız tarafından belirlenen yurtlarda kalabileceklerdir. Ben, bu vesileyle yurtlarımıza yerleşen tüm öğrencilerimize, Gençlik ve Spor Bakanlığı ailemize 'hoş geldiniz' diyorum. Evinizin sıcaklığını aratmayacak, güçlü bir aidiyet hissedeceğiniz yurtlarımızda sizleri heyecanla bekliyoruz."