Yurt başvuruları başladı

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bak, Ankara Cebeci'deki Yurt Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısına eğitim öğretim döneminin hayırlı olması temennisiyle başladı. Üniversite yerleştirme süreçlerinde öğrencilerin ve ailelerinin en temel gündemlerinden birinin barınma ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Bakan Bak, geçen yıl talep eden öğrencilerin, yurtlara başarıyla yerleştirildiğini belirtti. Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 950 bin yatak kapasitesiyle öğrencilere hizmet verileceğini aktardı. AA

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