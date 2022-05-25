Yurt fiyatları yüzde 100 zamlandı

Yüksek kiraların ardından erken rezervasyon yaptırmak isteyen öğrenciler yüzde 100 zamlı yurt fiyatlarıyla karşılaşıyor.

2022-2023 eğitim yılı yurt fiyatları öğrencilerin cebini yakıyor. Yüksek kiraların ardından erken rezervasyon yaptırmak isteyen öğrenciler yüzde 100 zamlı yurt fiyatlarıyla karşılaşıyor. Yurt fiyatları İstanbul’da aylık en düşük 4.500 TL’den başlayıp 12.500 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Yurt işletmecileri ise yükselen enflasyon, enerji ve personel maliyetlerini işaret ederek yüzde 100 zammın yeterli olmadığını ve hatta enflasyondan korunmak adına bazı kalemlerde de kısıtlamaya gidebileceklerini söylüyor. Habertürk’ün haberine göre, İstanbul aylık öğrenci abonman ücreti 78 TL olarak alınıyor. Gıda masrafları yaklaşık aylık 2 bin TL - 3 Bin TL, eğitim ve sosyal aktiviteleri dahil edildiğinde bir öğrencinin İstanbul’da konaklama dahil aylık masrafı yaklaşık 7.500 TL’yi buluyor. Duruma göre bu oran daha da yukarı çıkabiliyor.

Haber Merkezi