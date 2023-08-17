Yurt ücretlerine % 87.5 zam

Marmara Üniversitesi yemekhane ücretine yaptığı yüzde 200’lük zammın ardından yurt ücretlerine de yüzde 87,5 zam yaptı.

2022-2023 eğitim öğretim döneminde 800 TL olan yurt ücretleri bu yıl son zamla birlikte 1 bin 500 TL oldu. Gelen zammı öğrencilere mail yoluyla bildiren üniversite yönetimi dün yemekhane ücretlerine de yüzde 200 zam yapmıştı. Gelen zamla yemekhane ücreti 5 TL’den 15 TL’ye çıkarılmıştı. Haber Merkezi

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