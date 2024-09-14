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15 EYLÜL 2024 PAZAR - YIL: 55

Yurtlara zam var, burslara yok

14 Eylül 2024, Cumartesi 23:27
Milyonlarca üniversite öğrencisi, yeni eğitim öğretim yılı öncesi yurt ücretlerine yapılan zamları araştırıyor. Enflasyonun vurduğu öğrenciler barınma kriziyle karşı karşıya.

Cumhuriyet’tin haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Yurtlar ve Konutlar Şube Müdürlüğü 2024-2025 akademik yılı için üniversitenin yurt ücretlerine yüzde 60 zam yapıldığını duyurdu. Yeni fiyatlara göre lisans öğrencileri için aylık yurt ücretleri 1200 TL ile 4 bin 350 TL arasında değişiyor. Kredi Yurtlar Kurumu’ndan (KYK) aldıkları ödeme 2 bin TL olan öğrenciler, 15 kişilik en ucuz yurt odasının 1200 TL olmasına tepki gösterdi. Birçok öğrencinin KYK’den kredi aldığını burs alanların azınlık olduğunu hatırlatan bir öğrenci “Bu fiyatlara çok küçük odalarda kalabalık şekilde kalıyoruz. Benim geçen dönem kaldığım 6 kişilik oda 4 bin TL olmuş. Yurtlara zam yapıyorlar, burslara hiçbir şekilde zam yok” diye konuştu.

Haber Merkezi

 

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