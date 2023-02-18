Yurtları boşaltmak ve online eğitim yanlış

YÖK eski Başkanı Yusuf Ziya Özcan, “KYK Yurtlarının Boşaltılması ve Online Öğretim” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Özcan yazısında, “bu kadar deprem yaşamamıza rağmen hâlâ belli konularda son derece etkisiz kaldığımız ve yanlış kararlar verdiğimizi hatırlatmaktır. 12 Şubat’ta alınan KYK yurtlarının boşaltılması ve online öğretime geçilmesi kararı da bu yanlış kararlardan birisidir. (...) KYK yurtlarının öğrenciler boşalttıktan sonra depremzedelere tahsis edilmesi ilk akla gelen çözümlerden birisi olabilir, ancak ailelerin öğrenciler için inşa edilmiş yurtlarda uzun dönem kalmaları beklenemez” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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