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18 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Yurtsuz kalan öğrenciler: Kırgınız, mutsuzuz ve öfkeliyiz

18 Şubat 2023, Cumartesi 00:22
KYK’da kalan öğrenciler depremde ölen ailesinin ve yakınlarının acısını yaşayamadan birer birer eşyaları ile birlikte kapı önüne konuldu. Öğrenciler kendilerine yapılanlara karşı, “Kırgınız, mutsuzuz ve öfkeliyiz” kelimeleriyle tepkilerini dile getirdi.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait (KYK) öğrenci yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesine karar verdi. Türkiye’nin dört bir yanında devlet yurtlarında kala binlerce öğrencinin, birkaç gün içerisinde yurt odalarını boşaltması gerekti. O örneklerden bir olan, Malatya’da akrabalarını ve Gaziantep’te çocukluk arkadaşını depremde kaybeden üniversite öğrencisi Buket, henüz kayıplarının yasını yaşayamadan,

İstanbul’daki yurdunu boşaltma telaşına girdiğini söylerken, “Arkadaşım yedi gün sonra enkazın altından yeni çıktı. Ben daha depremde kaybettiğim ailemin ve çocukluk arkadaşımın acısını yaşarken, bir de yurttan eşyalarımı çıkarmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımız bir gidip bakıyor ki eşyaları çöp poşetiyle kapının önüne koyulmuş.” dedi. 

Önemli eşyalarının hepsinin yurtta kaldığını söyleyen Buket, sadece bir günde tüm eşyalarını tahliye etmesi gerektiğini ve bunun ailesine ciddi bir maddi yük getireceğini anlatıyor. Mimar Sinan Üniversitesi’nde mimarlık öğrencisi olan Buket, uzaktan eğitim ve yurtları boşaltma kararının da öğrencileri çok olumsuz etkilediğinin altını çizerken, “Biz gençler olarak artık üzülmeyi bıraktık, şu an sadece öfke duyuyoruz ve seçimlerde atacağımız bir oyun hesabını yapıyoruz. ‘Acaba bu şartlarda ikametgahımızı nereye aldırmalıyız?’ diye düşünüyoruz. Bu saatten sonra kimsenin kaybedecek bir şeyi kalmadı. Eğitimimiz yok, ev yok, ailemiz yok, işimiz yok, paramız yok, hiçbir şeyimiz yok… Kırgınız, mutsuzuz ve öfkeliyiz.” ifadelerini kullandı.

Uzaktan eğitime nasıl katılacak?

İstanbul Cerrahpaşa’da okuyan Zeynep yarıyıl tatilinde ailesinin yanında, Kahramanmaraş’ta depreme yakalandı. Evi yıkıldıktan sonra Kahramanmaraş’ı terk eden aile, şu anda Antalya’da bir evde 13 kişi yaşayarak ayakta kalmaya çalışıyor. İstanbul’daki yurt odasında kalan önemli eşyalarını almaya gidemediğini söyleyen Zeynep, 13 kişi yaşadıkları evde uzaktan eğitimi bunu sağlayacak ne bilgisayarı ne de sağlam bir internet altyapısı olduğunu anlatıyor: “Yıkılan evimde tabletim, bilgisayarım gitti. Biz dört kardeşiz ve hepimiz okuyoruz. Hem internet sıkıntısı hem de laptop sıkıntısı yaşayacağız. Bu şartlarda online eğitimi sürdürmek çok zor.” Bu arada, Zeynep ve Buket gibi binlerce öğrencinin aynı şeyleri söylediğini de belirtmek gerekiyor.

Haber Merkezi

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