Yüz yüze eğitim olmalı

DEVA Partili Mustafa Ergen, “Pandemiyi de hesaba kattığımızda bir nesil kaybediyoruz. Bunu yapamayız. Yüz yüze eğitim-öğretimde ısrar etmek zorundayız” dedi.

DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Ergen üniversitelerde uzaktan eğitim yapılmasına tepki gösterdi. Ergen şu açıklamalarda bulundu: “Uzaktan eğitim ile mesleki yeterliliği karşılayamayız. Çünkü yüz yüze eğitimin yerini başka hiçbir yöntem tutamaz. Bilim, üniversite öğrencilerinin akranları ve hocaları ile etkileşimleri sonucunda üretilir. Eğitimin esas yeri okuldur. Sanal ortamda dikkate değer bir çıktı elde edilmez. Online ortamda etkili bir tartışma, eleştiri, laboratuvar, bireysel ve grup danışmanlığı ortamı oluşturulamaz. Bu yıl mezun olacak üniversite öğrencileri, aynı zamanda pandemi mağdurları. Bu öğrencilerimiz bahar dönemini de uzaktan eğitim ile gerçekleştirmeleri durumunda sadece 1,5 yıllık örgün, yani yüz yüze eğitim ile mezun olacaklar. Bu kadar kısa sürede hangi mesleği öğrenebilirsiniz?”

‘Uzaktan eğitim kaygı ve stresle mezun ediyor’

“Pandemi mağduru gençlerin özgüvenleri mesleki yetersizlik kaygısıyla zedeleniyor. Bu da beraberinde işsizlik kaygısını getiriyor. Uzaktan eğitim gençleri bilgi ve beceriyle değil, kaygı ve stresle mezun ediyor. Depremin yaralarını üniversite ekosisteminde sararız. Eğitim ortamı öğrencilerimizi sosyalleştirir, geliştirir, sosyal-duygusal travmaları iyileştirir. Eğitim bir toplum için en önemli dayanışma ve birliktelik alanıdır, rehabilitasyon ortamıdır, ilerlemenin yoludur. Gençler eve kapatılmamalıdır. Ülkemizde 209 üniversite, 8 milyon 196 bin öğrenci var. Bunların 200 bini yabancı uyruklu. KYK yurtlarında kalanların sayısı ise sadece 678 bin. Bu durumda 678 bin kişilik barınma alanı, ülkemizin konuk evleri ve sosyal tesislerinde ve ücretleri ödenerek otellerde sağlanabilir. Depremzede vatandaşlarımız evlerinden daha konforlu yerlerde konaklayabilir. Uzaktan eğitim kararından vazgeçilmelidir.”