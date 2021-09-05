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6 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Yüz yüze eğitimin devamı için tedbirlere tam uyum şart

05 Eylül 2021, Pazar 19:00
PROF. DR. İRFAN ŞENCAN, “YÜZ YÜZE EĞİTİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI İÇİN TEDBİRLERE ‘TAM UYUM’ ŞART” DEDİ.

Türkİye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak bütün hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitime başladı. Yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencileri, 1-3 Eylül’de okullarda yüz yüze yürütülen uyum eğitimine katıldı. Bu çerçevede, 165 bin 450 öğretmen tarafından toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verildi. Ülke genelinde bütün kademe ve sınıf seviyelerindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen, yüz yüze eğitime katılacak. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla Türkiye genelindeki okul ve kurumlarda Kovid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılacak. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan, okullarda başlayan yüz yüze eğitimin sürdürülebilirliği için tüm öğretmen ve okul personelinin aşılarını olması, aşı olmayanların düzenli PCR testi yaptırmaları ve bütün tedbirlere uyulması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şencan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde okulların belli aralıklarla kapalı kaldığını ancak eğitimden daha fazla taviz verilemeyeceğini belirtti. Şencan, “Bu, uzun süren bir pandemi ve bir süre sonra ikinci yılı dolacak. Ne zaman biteceğini de tam olarak bilmiyoruz. Bu dönemde okuldan ve eğitimden verdiğimiz taviz daha çok uzatılamaz ama okullar açıldığında da eğitimin sürdürülebilmesi gerekiyor” dedi. 

“Aİleler hastalığı gİzlememelİ”

Prof. İrfan Şencan, yüz yüze eğitimin başlamasıyla okullarda kalabalıklar oluşacağını ve buna karşı alınacak tedbirlerin bulunduğunu dile getirdi. Tedbirlerin Sağlık Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının rehberlerinde geniş şekilde yer aldığını belirten Şencan, okullarda havalandırmaya dikkat edilmesi, maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması gerektiğini vurguladı. Hasta olanların ve virüsü taşıyanların erkenden tespitinin de salgının yayılmasını önlemede kilit rol oynadığına dikkati çeken Şencan, şunları kaydetti: “Bunların en önemlileri, eğer evde bir hasta var ise o dönem için çocuklarını okula göndermemeleri ve diğer çocuklarla bir araya gelmemesini ve eğitimin aksamamasını sağlamaları gerekiyor. Bunun yanında test yaptırmaları gerekiyor. Şüphelenenler de ‘soğuk algınlığı geçirdim, klima çarptı, pencere açık kaldı’ gibi şikâyetlerle başlıyorlar, ‘Benimki Kovid-19 değil.’ diyebiliyor vatandaşlar. Bunların çok sıklıkla test yaptırması lazım.” Şencan, şunları kaydetti: “Mutlaka aileler, ‘Benim çocuğum bugün okuldan geri kalmasın.’ diyerek kendisi rahatsızsa bunu gizlemeyip bildirmeli. Dolayısıyla kendisi ve çocuğuna test yapılıncaya kadar haberdar edip testin sonuçlarına göre hareket etmesi önemli”

AA

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