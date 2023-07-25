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25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Zor şartlarda gelen 494 puan sevinci

25 Temmuz 2023, Salı 20:51
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde hayvancılık yapan ailesiyle yaylaya giden Muhammet Halil Yazar, keçileri otlatırken hazırlandığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 494 puan aldı.

Arıcak Ortaokulunda okuyan 14 yaşındaki Yazar, ailesiyle 2 bin 500 rakımdaki Akdağ Kepir Yaylasında keçilerin bakımıyla da ilgileniyor.

Yaylada hayvancılık yapan ailesine yardımcı olmak için çobanlık yapan Yazar, keçileri otlatırken bulduğu her fırsatta ders çalıştı.

Ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle LGS sınavına hazırlanan Yazar, 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavda, sadece bir soruyu yanlış yaparak 494 puan almayı başardı.

Yazar, kısıtlı imkanlarına rağmen azmi ve kararlılığıyla sağladığı başarısıyla ailesini ve öğretmenlerini de gururlandırdı.

"Başarımın sırrı ailemin arkamda olmasıydı"

Muhammet Halil Yazar, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkesin kolaylıkla yaptığı bir soruyu yanlış yaparak Türkiye birinciliğini kaçırdığını söyledi.

Dezavantajlı bir bölgede ders çalışarak bu başarıyı elde ettiğini ifade eden Yazar, şöyle konuştu:

"Yayla hayatı zor ama biz bu işi severek yapıyoruz. Keçi ve ineklerimiz burada, bunlar bizim rızkımız. LGS sınavından 494 puan aldım. Fen Bilgisinden bir soruyu yanlış yaptım. Dikkat hatası yaptım. Başarımın sırrı, ailemin arkamda olmasıydı. Ders çalıştığım dönemde televizyonu kaldırdım, telefonum da yoktu. Öğretmenlerim benimle çok ilgilendi. Hocalarım sürekli Elazığ'a giderek bana kaynak kitap getiriyordu. Sürekli çalışıyordum. Hedefime ulaştım."

Aldığı puandan memnun olduğunu anlatan Yazar, Ankara ve İstanbul'daki okullar için de tercih yaptığını söyledi.

Yazar, "Hayvanlarımı otlaklık alana saldıktan sonra kendi başlarına otluyorlar. Ben de bir taşın altında gölgelik alana geçtikten sonra ders çalışıyordum. Bu imkanlarda çalıştım. Arıcak'ta etüt merkezi, dershane yok. Bu hayatı, bu zorluğu gördüğüm için tek çarem okumaktı. O yüzden çok çalıştım." dedi.

Yazar, hedefinin çok çalışarak ileride başarılı bir beyin cerrahı olmak olduğunu belirtti.

"Oğlum her zaman bana yardımcı oluyor"

Baba Yücel Yazar da oğlunun çok azimli ve başarılı bir çocuk olduğunu ifade etti.

Oğlunun başarısında öğretmenlerinin de büyük katkısı olduğunu kaydeden Yazar, "Kısıtlı bir bölgede yaşıyoruz. Gelirimiz de kısıtlı. İşlerim de yaylada olduğu için oğlum her zaman bana yardımcı oluyor. Benim yaptığım tüm işleri yapıyor, çobanlık da yapıyor. Yaz aylarında genelde hep doğadayız. Eğitimini bu şartlarda sürdürdü. Anne ve babanın bu hayatta en büyük mutluluğu çocuğunun sağlığı ve başarısıdır. Eğitimin gücünün farkındayız. Bu farklı bir duygu, farklı bir mutluluk. Bu mutluluğu herkesin tatmasını isterim." diye konuştu.

Arıcak Ortaokulu Müdürü Adil Yıldırım ise öğrencileri Muhammet Halil Yazar'ın son girdiği 10 deneme sınavının 8'inde tüm soruları doğru cevapladığını söyledi.

Öğrencisini hiç yalnız bırakmadıklarını dile getiren Yıldırım. "Halil çok ders çalıştı. Bütün kaynakları çözmüştü. Eksik olanları da biz bir şekilde temin ediyorduk. Bu süreçte yaylada ailesine yardım etti. Halil'in eline tablet ya da telefon geçtiğinde hemen kitap bakardı." ifadelerini kullandı.

"Sürekli takip ettik"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fethi Kılınç ise Halil'in zor şartlar içinde böyle bir başarıyı elde etmesinin önemli olduğunu belirtti.

Kılınç, "Zaman zaman çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Halil'i ziyarete geldiğimizde çobanlık yaparken elinde kitapla dolaştığını fark ettim. Çocuğun bu kadar azimle çalışmasını çok önemsedim. Sürekli takip ettik. Öğretmen arkadaşlarımız çok fazla deneme sınavı yaptırdılar." dedi.

AA

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