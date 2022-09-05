İnşaat malzemesi sektörünün çatı kuruluşu Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan aylık Sektör Raporu açıklandı.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre, inşaat sektörü güven endeksindeki sınırlı ve kademeli artışı ağustos ayında sona erdi.
İnşaat sektörü güven endeksi bir önceki aya göre ağustosta 0,5 puan geriledi.
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) verilerine göre; inşaat sektörü güven endeksindeki sınırlı ve kademeli artışı ağustos ayında sona erdi.
Haber Merkezi