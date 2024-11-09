1.2 milyon abone gizli zamdan etkilenecek

Hazirandaki yüzde 38’lik zammın ardından elektrik faturalarındaki artışlar devam edecek. Şubat 2025'ten itibaren aylık 417 kilovatsaat üzeri elektrik tüketen konutlara sanayi tarifesi uygulanacak.

Bu durum, birçok hanenin elektrik faturalarını önemli ölçüde yükseltecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte “gerçek maliyet” modeline geçileceğini açıkladı. Hazirandaki zammın ardından, 2025'in şubat ayından itibaren elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidileceği belirtildi. Bu düzenlemeyle birlikte, aylık 417 kilovatsaat üzeri elektrik tüketen konutlara sanayi tarifesi uygulanacak ve böylece faturalar önemli ölçüde artacak. Bayraktar, bir ayda 417 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen mesken abonelerinin, 2025’in şubat ayından itibaren elektriğin ‘gerçek’ maliyetini ödemeye başlayacağını söyledi. Bayraktar, 1.2 milyon abonenin zamdan etkileneceği açıkladı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 309

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.