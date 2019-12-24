1.4 milyon hektar tarım arazisinin bölünmesi önlendi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, miras yoluyla bölünmesi önlenen tarım arazilerine ilişkin sorularına cevap veren Bakan Pakdemirli, 15.5.2014 tarihinden itibaren miras ve satış yolu ile bölünmesi ve hisselendirilmesi önlenen alanın yaklaşık 1.4 milyon hektar olduğunu açıkladı.

“Tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesini önlemek amacıyla 2014 yılında yürürlüğe giren yasanın neticesinde bölünmekten kurtarılan tarım arazisi miktarı ne kadardır? Mirasçılara arazi edinimde verilen finansal desteklerden yararlanan kişi sayısı ve verilen desteklerin toplam tutarı ne kadardır?” şeklindeki sorulara cevap veren Pakdemirli, 2015 yılından itibaren Miras Takip Sistemine uygun intikal işlemi yapmayan 586 bin mirasçıya tebligat yapıldığını, 15.5.2014 tarihinden itibaren miras ve satış yolu ile bölünmesi ve hisselendirilmesi önlenen alanın ise yaklaşık 1.4 milyon hektar olduğunu açıkladı. Ankara - Recep Gören

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