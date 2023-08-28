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28 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

1,5 milyon kişinin 12 aylık maaşına bedel

28 Ağustos 2023, Pazartesi 19:13
Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki paranın toplamı her hafta giderek büyüyor. 18 Ağustos 2023 itibariyle KKM hesaplarındaki para 3,4 trilyon lirayı aştı.

KKM saatli bomba gibi
KKM kara deliğe dönüştü
KKM’den hızlı çıkış zor

 

Bunun dolar karşılığı ise 126,4 milyar Amerikan doları oldu. İktidar ise KKM’den geri adım attı. Merkez Bankası, KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına son verildiğini açıkladı. KKM uygulaması ile amaç TL bazında faizi özendirmek oldu. EuroNews’te yer alan habere göre seçimlerden sonra dolar kurunun artmasıyla birlikte KKM’nin maliyeti iyice büyüyor. Mart 2022-Temmuz 2023 arasında KKM’nin toplam gideri 152 milyar lirayı aştı. Her ayın ortalama kuru ile KKM giderinin toplamı 7,9 milyar dolar ediyor. Bu masrafın ağustos kuru itibariyle karşılığı ise 213 milyar TL’yi aşıyor. KKM’ye giden 152 milyar lira 13,3 milyon asgari ücretlinin bir aylık maaşına karşılık geliyor. Yani bu para ile 1 milyon 111 bin kişiye bir sene boyunca her ay 11 bin 402 lira asgari ücret ödenebilirdi. KKM gideri 213 milyar lira esas alınırsa bunun karşılığı 18,7 milyon asgari ücretlinin bir aylık maaşı demek. Bu da 1 milyon 567 bin kişiye bir yıl boyunca asgari ücret ödenebileceği anlamına geliyor.

Haber Merkezi

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