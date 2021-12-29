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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

1,5 ton patatese 4 bidon mazot

29 Aralık 2021, Çarşamba
MAZOT FİYATInDAn DErT YAnAn ÇİFTÇİ: “1,5 TOn PATATESİ SATIYOrUM, OLDUĞU GİBİ MAZOTA VErİYOrUM. KAZAnÇ nErEDE? OLDUĞU GİBİ ZArAr.”

Sivaslı çiftçi 1,5 ton patates satarak 4 bidon mazot alabildiğini, bunun da traktörde iki depo yaptığını söyledi. Haczedilmemesi için traktörünü saklayarak tarlasını süren çiftçi Mahmut Akkaya, “Gece 12 gibi bu mazotun 2 bidonu bitecek. Gece 12’den sonra yine düşüneceğim ki ‘Mazot yetecek mi? Nereden bulacağım, nereden alacağım?’ diye. Bu aracın dolusu 1,5 ton patates alıyor. Onu satıyorum olduğu gibi mazota veriyorum. Kazanç nerede? Olduğu gibi zarar. Bütün aile çoluk çocuk yaz boyunca sürüm sürüm sürünüyoruz” dedi.

Akaryakıta, tohuma, gübreye gelen zamlar nedeniyle önünü göremeyen, geçinemeyen çiftçilerin sıkıntısı bitmiyor. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinden çiftçi Mahmut Akkaya 1,5 ton patatesini satarak 60 litrelik 4 bidonda 240 litre mazot alabildiğini söyledi. Aldığı mazotun 2 bin 750 TL olduğunu belirten çiftçi, “Biraz daha üstünü versek parasız kalacağız” diye sitem etti. Borçları nedeniyle traktörüne de iki defa haciz geldiğini söyleyen çiftçi, ana para borcunu fazlasıyla ödediği halde, faizleri ödemeye yetişemediklerini söyledi.

ÇOLUK ÇOCUK AİLECE YAZ BOYU, MAZOTA, GÜBREYE, İLÂCA ÇALIŞIYORUZ

Çiftçi Akkaya, şunları söyledi: “Bir araba dolusu 1,5 ton patates parasına 4 bidon mazot. 2 bidonu bir traktörün deposunu ancak dolduruyor. Gece 12 gibi bu mazotun iki bidonu, yani bir depo bitecek. Gece 12’den sonra yine düşüneceğim ki ‘Mazot yetecek mi? Nereden bulacağım, nereden alacağım?’ diye. Düşünün bu aracın (depo) dolumu 1,5 ton patates alıyor. Onu satıyorum olduğu gibi mazota veriyorum. Kazanç nerede? Bir değirmen gibi dönüp duruyor bu iş. Bütün çiftçilerin sırtından dönüyor. Olduğu gibi zarar. Boşuna hamallık. Çoluk çocuk ailece yaz boyu, mazota, gübreye, ilaca sürüm sürüm sürünüyoruz. Traktörün parçası. Ekipmanın parçası. Hangi birine yetişebilirsek. Allah yardımcımız olsun.

Sivas - anka

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