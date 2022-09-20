1 milyona yakın kişi daha icralık oldu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yılın ilk 7 ayında 966 bin kişinin kredi kartı ve tüketici kredisi borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını belirtti.

Gürer, fiyat artışları karşısında dar ve sabit gelirlilerin ciddi bir mağduriyet yaşadığını anlatan Gürer, icra takibindeki dosya sayısının sürekli arttığını, gıda fiyatlarındaki önlenemeyen yükselişin ise vatandaşı kaygılandırdığını söyledi.

İcra takibi sayısının sürekli arttığı, vatandaşın gıdaya erişimde zorlandığını, dar ve sabit gelirlinin ise konut sahibi olmasının artık imkansız hale geldiğini söyleyen Gürer” İcra ve borçlanma artıyor. Yoksulluk yaygınlaşıyor. Dar ve sabit gelirli ekmeği her geçen gün küçülüyor. Lokmaya doğru iniyor. Ailece çalışarak hayata tutunmaya çalışanlar dahi sağlıklı beslenmeden uzaklaşıyor” diye konuştu.

BANKALARA BORÇLANDILAR

Bankalar Birliği Risk Merkezinin verilerine göre, bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu bulunan vatandaş sayısının son bir yılda 1 milyon 892 bin kişi daha artarak 36 milyon 362 bin kişiye yükseldiğine dikkat çeken Gürer, vatandaşın borcu borçla ödeyip ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Ankara - Fatih Karagöz