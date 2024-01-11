1 yılda 111 bin esnaf kepenk indirdi

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır, 2023’te 111 bin 576 ile yeni açanların üçte birinden fazla iş yerinin kapandığını kaydetti.

Dünya gazetesi yazarı Naki Bakır yazısında, “Önceki yıla göre yeni açılan işyeri sayısı yüzde 5,8 düşerken, kapanan işyeri sayısı ise yüzde 11,9 arttı. 2022’ye göre yeni açılan esnaf işyeri sayısı 19 bin 461 daha az, kapananların sayısı önceki yılın 11 bin 870 üzerinde gerçekleşti. 2023 yılında, açılan her 100 yeni esnaf işyerine karşılık 36 işyeri kapandı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) her yıl toplulaştırarak yayımladığı veriler kullanılarak yapılan hesaplama, açılan-kapanan işyeri dengesinin son üç yılda yeniden bozulduğunu ortaya koydu.” ifadelerini kullandı.

İstanbul ilk sırada

Büyük kentlerde nüfusa oranla çok sayıda işyeri açılış ve kapanışının yaşandığını aktaran Bakır, “En büyük nüfusa sahip il olan İstanbul 38 bin 449 adetle açılan ve 14 bin 103 adetle kapanan esnaf işyeri sayısında ilk sırada yer aldı. Yeni açılan işyeri sayısında İstanbul’u 18 bin 156 ile İzmir, 17 bin 908’le Ankara, 17 bin 26 ile Antalya ve 11 bin 838’le Bursa izledi.” diye yazdı.

Haber Merkezi