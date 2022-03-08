1 yılda 2 ürünün fiyatı azaldı

Türkiye’de tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim değeri, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 34.98 artarak 132.51 milyar liraya ulaştı.

1 yılda fiyatı azalan sadece 2 ürünün olması ise dikkat çekti.

Sputnik’deki habere göre Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel ürün fiyatlarını ve üretim değerlerini açıkladı.

Buna göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin değeri, geçen yıl 2020’ye göre yüzde 34.98 artışla 132.51 milyar lira oldu. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerden buğday (diğer) fiyatında, yıllık yüzde 35.95 artış görüldü. 2021 yılında bir önceki yıla göre artış gözlenen diğer ürünler yüzde 58.69 ile mercimek (kırmızı), yüzde 47.35 ile arpa (diğer) ve yüzde 12.37 ile patates (diğer) oldu. Sebzelerden, bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürün ise yüzde 24.86 ile kuru soğan olarak kaydedildi.

Meyveler, içecek ve baharat bitkilerinden bir önceki yıla göre azalış gösteren tek ürünün yüzde 31.81 ile limon olduğu belirlendi.

Haber Merkezi