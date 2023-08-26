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26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

10 kiracıdan 9’u taşınmak zorunda

26 Ağustos 2023, Cumartesi 20:23
Ipsos Araştırma, Türkiye’deki konut krizini, kiracıların yaşadığı sorunları ve sürekli artan fiyatlar karşısında ev sahiplerinin maddi kayba uğrayıp uğramadığını araştırdı.

Kiracılara ‘peşin’ ve ‘tahliye’ kıskacı
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Araştırmaya sonuçlarına göre; her 10 kiracıdan 9’u bugün taşınmak zorunda. Kiracıların yaklaşık yüzde 90’ı taşınmak zorunda kaldığında aynı şartlarda bir eve çıkabileceğini düşünmüyor, yüzde 69’u ise enflasyon oranı üzerindeki kira artışlarını kabul etmek zorunda kalıyor. Ayrıca; oturdukları semtten geçen yıl memnun olanların oranı yüzde 41 iken bu yıl oranın yüzde 35’e düştüğü ölçüldü. Araştırmaya göre devletin açıkladığı enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen kiracıların yüzde 69’u bu oranın üzerinde bir artışı kabul etmek zorunda kaldı. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde yüzde 86’ya kadar yükseliyor. Araştırmanın veri değerlendirmesi kısmında, iktidarın kira artış oranlarına sınırlama getirmesinin kiracılarla ev sahiplerinin sorunlarını çözmediği vurgulanıyor.

Haber Merkezi

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