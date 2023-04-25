10 TL’nin altında sebze meyve kalmadı

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, plansız üretim ve yüksek maliyetler nedeni ile artık halde bile 5-10 TL’ye sebze meyve bulma günlerinin bittiğini kaydederek, 10 TL’nin altındaki fiyatların çiftçiyi bitirdiğini söyledi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, yüksek maliyetlerin fiyat düşüşünü engellediğini dile getiren Tavşan, “Artık 5 TL’ye 10 TL’ye ürün yemek zor bir olay. 10 TL bile zor. Bu fiyatların altına inerse üretici perişan olacak bu defa. Hallerde 5-10 TL’ye ürünün olmasını ciddi şekilde ucuz kabul etmek gerekir. Bu perakendeye gittiği zaman 5 TL’ye satılan ürün 10 TL’den satılır. Sebze meyve çok olunca fiyat düşüşü olabilir ama orada da üretici gerçekten çok zarar eder” dedi. Haber Merkezi

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