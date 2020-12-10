10 yıl sonra 300 doların altına indi

2020 yılı Ocak ayında 392 dolar karşılığı 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgarî ücret, yılın sonunda 296.8 dolara geriledi. Böylece asgarî ücret 2010 yılından bu yana ilk kez 300 doların altına inmiş oldu.

Çok sayıda işçi ve işveren tarafından merakla beklenen 2021 yılı asgarî ücretinin belirlenmesi yönünde çalışmalar sürüyor. Bekleyiş devam ederken, kurlardaki gelişime bağlı olarak halen yürürlükte olan asgarî ücretin döviz cinsinden değeri de erimeye devam ediyor. Dünya’nın haberine göre, 2020 yılı Ocak ayında 392 dolar karşılığı 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgarî ücret, yılın sonunda 296.8 dolara geriledi. Böylece asgarî ücret 2010 yılından bu yana ilk kez 300 doların altına inmiş oldu. Türkiye’de 300 doların altına inen asgarî ücret ile AB ülkeleri arasındaki makas da iyice açılmış oldu. Avrupa’da şu an Türkiye’ye en yakın asgari ücret 371 dolar ile Bulgaristan. En yüksek asgarî ücret ise 2 bin 548 dolar ile Lüksemburg’da uygulanıyor.

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