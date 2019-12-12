100 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvurular ne zaman?

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "100 Bin Sosyal Konut Projesi" için başvuruların 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacağını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "100 Bin Sosyal Konut Projesi"ne ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, projenin her yıl 100 bin konutu vatandaşlara kazandıracağını ifade etti. Albayrak, yatay ve şehirlere uygun mimaride, sosyal donatıları ile 81 ilin tamamında gerçekleştirilecek projeyle tüm dar gelirli vatandaşların konut sahibi yapılacağına işaret ederek, "Vatandaşlarımızın 20 yıl vadeyle kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 15 Aralık 2019-15 Ocak 2020 tarihlerinde alınacak." bilgisini verdi. AA

Okunma Sayısı: 227

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.