100 gün, 100 yıl gibi geçti

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler için “100 günün 100 yıl gibi geçtiğini” açıkladı.

UNRWA’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Gazze halkının öldürülmemesi, gıda, ilaç, su ve barınma ihtiyacının güvenli şekilde sağlanması için defalarca yapılan çağrılara rağmen, insani ateşkes halen yürürlükte değil” ifadelerine yer verildi. Gazze’de UNRWA’nın okul ve eğitim merkezleri dahil 154 tesisine yaklaşık 1 milyon 400 bin Filistinlinin sığındığı, 250 binden fazla Filistinli aileye un temin edildiği ve 10 milyondan fazla öğün dağıtıldığı aktarıldı. AA

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.