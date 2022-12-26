100 işsizden ancak 13’ü maaş alabiliyor

İşsiz kalanlara gelir desteği sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, son yıllarda işsizlerden daha çok işverenlere teşvik sağlıyor.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre 2022’nin Ocak-Kasım döneminde işverenler fona yaptıkları 1 TL katkı karşılığında 1,4 lira teşvik aldı. Kasım 2022’de 100 resmi işsiz kişiden sadece 13’ü işsizlik maaşı alabildi. 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde fonun geliri 78,5 milyar TL olurken gideri 48,8 milyar TL olarak gerçekleşti. 2009 yılından bu yana bakıldığında iki yıl hariç gelirler giderlerden hep fazla oldu. Covid-19 salgının hâkim olduğu 2020 ve 2021 yıllarında ise giderler gelirleri aştı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, işsizlik ödeneğinin işveren teşviklerine oranı da son beş yılda oldukça değişkenlik gösterdi. Bu oran 2018 yılında yüzde 46’ydı. Yani işverenler 100 TL teşvik alırken 46 TL işsizlik maaşı ödemesi yapıldı. Bu oran 2019 yılında yüzde 52’ye kadar çıkarken 2021’de yüzde 22’ye kadar geriledi. 2022’nin Ocak-Kasım döneminde ise yüzde 33’e geriledi. Yani işsizlik ödeneği (11,2 milyar TL) işverenlerin aldıkları desteklerin (33,6 milyar TL) üçte biri seviyesinde kaldı.

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