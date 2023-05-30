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31 MAYIS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

100 kişiden 4’ü artık kendi evinde oturmuyor

30 Mayıs 2023, Salı 23:06
Kirada oturanların oranı ise son 10 yıldan bu yana her yıl yükseliyor.

Türkiye’de konut ve kira fiyatları son yıllarda rekor seviyelere yükseldi. İnşa edilen konut sayısında yaşanan artışa rağmen kendi konutunda oturanların oranı son sekiz yıldan bu yana aralıksız düşüyor. Kirada oturanların oranı ise son 10 yıldan bu yana her yıl yükseliyor. Kiraya ilişkin verilerin toplanmaya başladığı 2006’da kirada oturanların oranı yüzde 23,5’di. Bu oran 2012’de yüzde 20,9’a kadar düştü. Ancak 2012’den bu yana her sene kiracı oranı yükseliyor.

HER 100’den 27’Sİ KİRACI

2018’da yüzde 25’i aşan kiracı oranı 2022 yılında yüzde 27,2 oldu. Bu ne demek? 2012 yılında her 100 kişiden yaklaşık 21’i kiracıydı. 2022’de ise her 100 kişiden yaklaşık 27 kişi kiracı durumda. Bu da her 100 kişiden 6’sının daha kiracı ordusuna katıldığını gösteriyor. 2014’ten bu yana ise ev sahibi oranı her sene geriledi. 2012’da her 100 kişiden yaklaşık 61 kişi ev sahibi iken bu oran 2022’de yaklaşık 57 oldu. Bu da son 10 senede her 100 kişiden 4’ü artık kendi evinde oturmadığını gösteriyor.

Haber Merkezi

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