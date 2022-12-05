100 liranın değeri 8.5 tl oldu

Ekonomist Dr. Murat Kubilay enflasyon rakamlarının günlük 100 liranın değeri ile karşılaştırarak, 1 aylık enflasyon: %2,8, 12 aylık enflasyon: %84,39, 20 yıllık enflasyon: %1074,21, 1 Ocak 2003’teki 100 TL’nin bugünkü değeri: 8,5 TL. Kaynak: TÜİK” ifadelerini kullandı.

Ekonomist Atilla Yeşilada da aynı şekilde enflasyon rakamı için açıklamalarda bulunan bir diğer isim. Yeşilada, zaferin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin olduğunu söylerken, “ENFLASYON: Zafer Nebati Abi’nin! 15 aylık amansız savaş sonucunda CANAVAR geri püskürtüldü. YILLIK enflasyon 1.1 puan geriledi. Zafer gözlerinde ışık parlayanlarındır” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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