11 milyon ton heba olmasın

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken “Tarlada kalan ürünler kurutulup ihraç edilmeli. Yoksa her yıl 11 milyon ton sebze ve meyve heba oluyor” dedi.

Türkiye’de sebze ve meyvenin en az dörtte birinin tüketilemeden çöpe gittiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Üreticilerin alın terinin ve milli servetimizin boşa gitmemesi için sebze ve meyvelerin tarlada telef olmasına müsaade edilmemeli. Sebze ve meyve ihracatında yeni yöntemler geliştirilmeli. Özellikle pandemi döneminde tarlada kalan sebze ve meyveler kurutma yöntemi ile muhafaza edilip ihraç edilerek ülkemiz ekonomisine ve üreticimize kazandırılmalı. Bakanlık desteği ile ortak kurutma tesisleri yapılarak sebze ve meyvelerin kurutulmasına imkân verilmeli” dedi.

SEBZE VE MEYVELER KURUTULARAK ÇÜRÜMEKTEN KURTARILMALI

Çiftçilerin alın terinin boşa gitmemesi için tarlada kalan sebze ve meyvelerin yeni yöntemler geliştirilerek ihraç edilmesinin önemine değinen Palandöken, “Ülkemizde 2019 yılında 119,2 milyon ton olan temel tarım üretiminin 10,7 milyon tonu sofraya ulaşmadan kaybedildi. Bu kayıplar üreticimiz, esnafımız ve vatandaşlarımız açısından oldukça üzücüdür. Üreticilerimizin dişiyle tırnağıyla çalışarak ürettiği sebze ve meyvelerin daha sofralara ulaşmadan tarlada zayi olması hem millî servetimizin hem de çiftçilerimizin alın terinin boşa gitmesi demek. İklimsel çeşitliliği ve verimli toprakları sayesinde her türlü sebze ve meyvenin yetiştirildiği ülkemizde domates, biber, patlıcan, bamya, kabak, fasulye, kayısı, üzüm, dut, erik gibi çok sayıda sebze ve meyve yaz güneşinde kurtularak uygun koşullarda saklanıp tarlada çürümekten kurtarılmalı. Bu yılın ilk 6 ayında 271 bin ton olan kuru meyve ihracatı daha da arttırılmalıdır” diye konuştu.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA