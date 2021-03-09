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10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

12 saat değil, 8 saat çalışmak istiyoruz

09 Mart 2021, Salı 15:00
A101 marketlerinde 12 saat çalışmaya zorlanan işçiler, “8 saat çalışma ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi” talebiyle eylem yaptı.

Mağaza Market-Sen üyesi A101 marketleri çalışanları İstanbul’da eylem yaptı. Basın açıklamasını işçiler adına Doğan Aras okudu.  Açıklamada şunlar ifade edildi, “Bugüne kadar parıltılı reklâmlarla izlediğimiz ucuzluk marketleri, esasen ucuz iş gücünün adresidir. Zincir marketlerin patronları, işçilerin emeğini sömürüp yaptıkları cirolarla övündüler. İtiraz eden işçilere karşı kalkanları ‘Kapıda senin gibi binlercesi var’ cümlesi oldu. İşsizlik patronlara yaradı, işçilere 12 saat çalışma dayatıldı. Bu devran dönecek. A101, 07.30-20.00 çalışma düzenini geri çekecek. İşçiler, puantajlara yansıtıldığı gibi 8 saat çalıştırılacak. İşçinin onayına bağlı olarak 8 saatten fazla çalıştırılan her dakika, fazla mesai olarak tanımlanacak.” 

İstanbul - anka

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