12 şirket Varlık Fonu’na devredildi

20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre aralarında Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi’nin de bulunduğu 12 şirketin Hazine’ye ait olan hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu’na aktarıldı.

Hisselerinin tamamı Türkiye Varlık Fonu’na aktarılacak şirketler şöyle: Koza-İpek Holding Anonim Şirketi İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri Anonim Şirketi ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi ATP Havacılık Ticaret Anonim Şirketi ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret Anonim Şirketi REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi. AA

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