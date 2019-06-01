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1 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

135 milyar dolar fakirleştik

01 Haziran 2019, Cumartesi 14:47
TÜİK, 6 aydır küçülen Türkiye ekonomisinin resesyona girdiğini resmen belgeledi. İlk çeyrekte yüzde 2.6 oranında küçülen Türkiye ekonomisi, son bir yılda 135 milyar dolar, vatandaş ise bin 803 dolar fakirleşti.

Türkiye'de ekonomik kriz yaşanıp yaşanmadığına ilişkin tartışmalara resmi istatistik kuruluşumuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) son noktayı koydu. TÜİK, ekonomimizin peş peşe iki çeyrek dönemdir küçüldüğünü gösteren yeni veriyi dün açıkladı. TÜİK'e göre geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 küçülen gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), bu yılın ilk çeyreğinde de yüzde 2.6 oranında daraldı. İktisat bilimi, ardı ardına iki çeyrek küçülme yaşanan ülkelerin resesyona, yani durgunluğa girdiğini söylüyor.

Enflasyona rağmen

Resesyona giren ülkelerde üretim ve yatırım düşüyor, işsizlik artıyor. Ekonomide yaşanan küçülme yüzünden her birimiz yılbaşından bu yana 479 dolar, son bir yılda bin 803 dolar fakirleştik.

TÜİK, GSYH'nin bu yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.6 oranında küçülerek 158.4 milyar liradan 154.2 milyar liraya gerilediğini hesapladı. Cari fiyatlar dikkate alındığında, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3'lük küçülmeye rağmen 1 trilyon 10 milyar lira GSYH üreten ekonomi, yaşanan enflasyona rağmen bu yılın ilk çeyreğinde sadece 914.7 milyar liralık GSYH üretebildi. Geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 küçülen Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 küçülmesi, ‘küçülmenin hız kestiği' şeklinde yorumlanırken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerden olumlu sinyallerin gelmesi endişelerin daha da artmasını önledi.

Vatandaş para harcayamıyor

İlk çeyrekte mal ve hizmet ihracatı yüzde 9.5 arttı, buna karşılık dövizdeki artışın da etkisiyle ithalat yüzde 28.8 azaldı. Vatandaşın bu dönemde buzdolabı, çamaşır makinesi gibi dayanıklı mallara yönelik tüketim harcaması yüzde 19.5, yarı dayanıklı mallara yaptığı harcama da yüzde 18.2 gibi olağanüstü düzeyde azaldı. Lokanta, otel gibi hizmet harcamaları da yüzde 2.5 azalırken dayanıksız mallara yönelik harcamada ise sadece yüzde 1.6 artış görüldü.

Etiketler: Türkiye, ekonomi
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