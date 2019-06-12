15 Temmuz Köprüsü cezaları affedildi

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 635 sayılı KHK’da değişiklik yapılmasına dair kanun, aynı zamanda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idarî para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini hükme bağladı.

Yasayla, 1 Ocak 2019’dan kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçenlere kesilen idarî para cezası verilmeyecek. Bu şekilde geçiş yapanlara tebliğ edilmiş cezaların tahsilatından vazgeçilecek. Söz konusu cezalar kapsamında bugüne kadar yapılan tahsilatlar 12 Haziran tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde üçüncü ayın sonuna kadar red ve iade edilecek.

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