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27 NİSAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

150 bin lirası yoksa, depremzedeye ev yok

26 Nisan 2023, Çarşamba 18:10
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ Depremde en büyük hasarı alan Hatay’dan Mersin’e yoğun göç oldu. Depremzedelerin ev tutabilmek için en az 150 bin lira peşin para vermesi gerekiyor.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden iki buçuk aydan fazla zaman geçerken, ilk haftalardaki ilginin giderek azalmasıyla depremzedelerin yaşam koşulları daha da ağırlaştı. Konteyner ve çadırlardaki şartlara dayanmak özellikle de çocuklar için güçleşmeye başladı. Çadırlarda şubat ve mart aylarında soğuk ve çamurla boğuşan, yağışlı havalarda eşyalarını kuru tutmak için çırpınan depremzedeleri şimdi de tahammülü zor sıcaklar, artan hijyen sorunları ve haşere derdi bekliyor. Deprem bölgesinde okullar da açıldı. Hatay’da bu durum büyük ölçüde kağıt üstünde kalmaktan öteye gidemiyor. Diğer illerde de evlerini kaybeden ailelerin çocukları için benzer bir durum söz konusu. Travmayı atlatamayan ve yaşamları kökten değişen çocuklar da bir yandan okula gitmek istemiyor. Hatay’ın yerlisi memurlar ile çocuklarının eğitimini düşünen depremzedelerin ilk tercihi ise kente yakınlığından dolayı Mersin ve kısmen Adana oldu. Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat fahiş kiralara dikkat çekiyor ve “Çok üzülüyorum, bu kiralarla nasıl baş edeceğimizi biz de şaşırdık” sözleriyle tepkisini dile getiriyor. 

ÇADIRDA YAŞAMAK ZOR

EN DÜŞÜK KİRALIK DAİRELER 10 BİN LİRAYA YÜKSELDİ

Mersin’in ağırlıklı olarak Hatay, Adıyaman ve Maraş’tan depremzede göçü aldığını belirten Canpolat “Kirası 3 bin lira olan 1+1 daireler 10 bin liraya; 5-6 bin lira olan 2+1 daireler 12-13 bin liraya; 8-10 bin lira olan 3+1 daireler 15-20 bin liraya kadar tırmandı” diyor. Ev kiralamak isteyen depremzedenin bir işi yoksa, emlakçılar evi vermeye yanaşmıyor. Memursanız, ev kiralayabilmek için daha şanslısınız, en azından geliriniz devam ettiği için. Ancak onlar için de öncelik karı koca memur olanlarda, çünkü tek çalışan varsa yine kira ödemesi noktasında ev sahibi ve emlakçılarda tereddüt oluşuyor. Anlaşmaya vardığınızda ise bir yıllık kira, depozito ve emlakçı parası için en az 150-200 bin liranız olması ve bu parayı peşin olarak hemen vermeniz gerekiyor. Özetle, 150-200 bin liranız yoksa ev de yok.

Haber Merkezi

 

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