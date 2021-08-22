1500 sıfır km araçtan 100’ü boyalı

Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre yılbaşından itibaren ekspertiz noktalarını ziyaret eden 1500 sıfır kilometre araçtan tam 100 adedinde boyalı karoser parçası tespit ettiklerini vurguladı.

Emre, “Uzun süre park halinde beklemiş belirli sıfır kilometre araçlar nakliye sırasında hasar görebiliyor, başka araçlar çarpabiliyor. En önemlisi ekstra aksesuar adı altında satılan seramik kaplama, boya koruma gibi işlemler yanlış yapılırken tekrar boyama gerekiyor, bazı araçlarda yan sanayi deri döşeme için kapılar sökülüp tekrar takılıyor. 4 kapısı değişmiş araç satışa çıkarıldığında ç30-40 bin TL zarar edilebiliyor. Tüketiciler dikkatli olmalı” dedi.

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