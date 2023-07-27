16 milyon emekli mağdur

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Elazığ Şube Başkanı Vedat Gür, emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklama yaptı.

Emekli mağdur

Milletin sesine kulak vermediler

İnsanca bir ücret istiyoruz Gür, şunları söyledi: “Bugün yüzde 25’lik yapılan zam açıklaması bir zam değil de sadece bir sosyal yardım veya sadaka niteliği taşıyan bir zam olmuştur ve haliyle de 16 milyon emekliyi mağdur eden biri açıklama olmuştur. Bugün ülkemizde yaşayan 16 milyon emeklinin 7 milyonu 7 bin 500 TL’nin altında maaş alarak büyük bir yaşam mücadelesi veriyor (...) 16 milyon emeklinin, özellikle 7 milyonu açlık sınırın altında yaşamak için uğraşıyor. Bu insanları mağdur etmeyin. Ülkemizde bozulan ekonomik dengelerin faturasını emekli dul ve yetimlerimize çıkarmışlardır.” Elazığ - Anka

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