17 bin 278 firmaya ‘fahiş fiyat’ cezası

Ticaret Bakanlığı aldatıcı fiyat uygulamalarına karşı denetimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, “2022 yılında 63.003 adet firma nezdinde 1.216.164 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 23.536 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.918.561 -TL idari para cezası, 2023 yılının ilk 5 ayında ise 17.278 adet firma nezdinde 335.154 adet ürüne ait fiyat etiketi denetimi yapılarak 11.301 adet aykırılığa ilişkin olarak toplam 11.244.727 -TL idari para cezası uygulanmıştır” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi

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