17 bin işletmeye 53 milyon ceza kesildi

Gelir İdaresi Başkanlığı 17 bin 258 mobilya işletmesini denetledi, 53 milyon lira suiistimal cezası kesildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konuya ilişkin değerlendirmesinde, gerekli denetim ve yoklama çalışmalarının tüm mükellefler kayıt altına alınıncaya kadar devam edeceğini, denetimlerin her sektörde artarak süreceğini söyledi. Bu alandaki mücadelenin dozunu artıracaklarını vurgulayan Şimşek, “Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Denetimlerimiz, sektörler kayıt dışı faaliyet gösterenlere odaklanıyor. ‘Maliye mutlaka kapınızı çalacak’ demiştik, başta kayıt dışı olanlar olmak üzere, çok kazanıp az vergi verenleri denetlemeye devam edeceğiz” dedi. Haber Merkezi

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