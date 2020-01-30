18 bin kişi hacca kayıt yaptıramadı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Hac Umre ve Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, hacca kayıt yaptıramayanların sayısının 18 bin kişi civarında olduğunu belirterek, “Bunlarla ilgili daha önce belirlenen, ilân edilen hac takvimimize göre 30 Ocak Perşembe günü sabahtan itibaren kayıtlar başlayacak. Bu, kur’adan çıkmayan hacı adaylarımız için yolun sonu olmadığını gösteriyor. Hacı adaylarının şansları devam edecek” dedi.

“Umre başvurularında ise ciddÎ bir artış var” Şahin, umre başvurularında geçen yıla göre ciddî bir artışın olduğuna işaret ederek, “Aslında iki sene önce umre sayısında çok ciddî bir rakama ulaşmıştık, 500 bine dayanmıştık. Daha sonra dövizde artan kur artışı ve gördüğünüz ekonomik sebeplerden dolayı geçen yıl ciddi bir azalma oldu, 330 bin civarına düştü sayımız. Umre başvurularında bu sene hedefimiz 400 bin kişiydi. Çok şükür bugün itibarıyla bu hedefimize ulaşma noktasında çok ciddî bir ışık görüyoruz” şeklinde konuştu. AA

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