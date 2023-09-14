180 bin kişi borç takibinde

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, ‘negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı, temmuz 2023’ verilerini paylaştı. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2023 yılı Temmuz ayında yıllık yüzde 23’lük artışla 96 bin kişi oldu.

Bu rakam geçen yıl aynı ayda 78 bindi. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 14’lük artışla 100 binden 114 bine yükseldi. Bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı da bu dönemde yüzde 15’lik artışla 156 binden 180 bine yükseldi. Ocak-Temmuz 2023 döneminde, bir önceki yıl aynı döneme göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 22 azalarak 752 bin kişi oldu. Haber Merkezi

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