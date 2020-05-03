180 derece değişim şart

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından online olarak düzenlenen OYDER–TECH Webinar seminerinin ikincisinde Avrupa ve İtalya otomotiv sektörünün uzmanı İtalya Ca’foscari Üniversitesi’nden Doç. Dr. Leonardo Buzzavo değerlendirmelerde bulundu.

COVID-19 salgınının İtalya ve Avrupa’daki Otomotiv Bayilerine Etkileri’ni aktaran ve Türkiye’deki bayilerden gelen soruları cevaplayan Doç. Dr. Buzzavo, pazarın pandemi sürecinde kısmen olumsuz etkileneceğini belirterek, “Bayilerin stratejilerini 180 derece değiştirmeleri gerekiyor. İkinci el araçlar, servis, yedek parça, finans, aksesuar, garanti uzatma gibi bütün alanları kullanarak bu zor yılın ve sonraki yılın üstesinden gelmeliler. Sıfır km otomobil pazarı iyi gitmezse bu sigorta olacaktır” dedi.

İtalya ve Avrupa’da bayilerin para stoklarının çoğunun 2. el pazarında olduğunu da kaydeden Doç.Dr. Buzzavo otomotiv bayilerine seslenirken, “İkinci el araç satışına vereceğiniz önem ile daha çok kazanç elde edebilirsiniz. Bu yüzden ikinci el stoklarınızı dikkatli kullanarak ne yapmak istediğinize karar verin; belki de coğrafya uygunluğu sebebiyle başka bayilerle takas düşünebilirsiniz” dedi.

Reyhan Keser - İstanbul