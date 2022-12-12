189 kişilik iş ilanına 54.301 başvuru

Şanlıurfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişi başvurdu.

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi, 26 kişilik de güvenlik görevlisi kadrosu açtı. Temizlik görevlisi kadrosuna toplam 18 bin 552 kişi başvurdu. Başvuranlardan 3 bin 949’unun üniversite mezunu olduğu açıklandı. Güvenlik görevlisi kadrosu için açılan 26 kişilik kadro ise 2 bin 462 başvuru aldı. Başvuranların 949’unu üniversite mezunları oluşturdu. Urfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna da 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişinin başvurduğu belirtildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 180

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.