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12 ARALIK 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

189 kişilik iş ilanına 54.301 başvuru

12 Aralık 2022, Pazartesi 21:25
Şanlıurfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişi başvurdu.

TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

 

Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi, 26 kişilik de güvenlik görevlisi kadrosu açtı.

Temizlik görevlisi kadrosuna toplam 18 bin 552 kişi başvurdu. Başvuranlardan 3 bin 949’unun üniversite mezunu olduğu açıklandı.

Güvenlik görevlisi kadrosu için açılan 26 kişilik kadro ise 2 bin 462 başvuru aldı. Başvuranların 949’unu üniversite mezunları oluşturdu. Urfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna da 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişinin başvurduğu belirtildi.

Haber Merkezi

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