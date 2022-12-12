189 kişilik iş ilanına 54.301 başvuru

Şanlıurfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişi başvurdu.
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Birgün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre; Sağlık Bakanlığı, Adıyaman’da 41 kişilik temizlik görevlisi, 26 kişilik de güvenlik görevlisi kadrosu açtı.
Temizlik görevlisi kadrosuna toplam 18 bin 552 kişi başvurdu. Başvuranlardan 3 bin 949’unun üniversite mezunu olduğu açıklandı.
Güvenlik görevlisi kadrosu için açılan 26 kişilik kadro ise 2 bin 462 başvuru aldı. Başvuranların 949’unu üniversite mezunları oluşturdu. Urfa’da açılan 189 kişilik temizlik görevlisi kadrosuna da 6 bin 351’i üniversite mezunu olan toplam 54 bin 301 kişinin başvurduğu belirtildi.
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