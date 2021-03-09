2 aylık süre esnafımıza yetersiz

NakdÎ ücret desteği ve işten çıkartma sürelerinin 2 ay uzatılmasının sevindirici fakat yetersiz olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yeni açıklanan karar ile nakdî ücret desteği ve fesih kısıtı 2 ay daha uzatıldı. Bu karar sevindirici, fakat yavaş yavaş normalleşme adımlarının atıldığı dönemde yetersiz. Nakdî ücret desteği arttırılmalı ve bu destekler yılsonuna kadar uzatılmalı” dedi.

Esnafın 2 ay içerisinde toparlanmasının mümkün olmadığını, en azından yılsonuna kadar desteklere ihtiyacı olduğunu hatırlatan Palandöken, “Covid-19 tedbirleri gereği başlatılan nakdi ücret desteği ve işten çıkartmaların süresinin 2 ay daha uzatılmasını olumlu buluyoruz. Fakat uzun zamandır talebimiz bu desteklerin yılsonuna kadar uzatılmasıydı. Esnafımız henüz bazı illerde bazı sektörler olarak yavaş yavaş açılmaya başlamışken, tam anlamıyla toparlanması en az 2-3 yıl sürecektir. Bu karar için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Z. Zümrüt Selçuk’a teşekkür ediyor, kararın uzatılması yönündeki talebimizi tekrar belirtmek istiyorum.” Ankara - Adnan Solmaz

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