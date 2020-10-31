2. elde fiyat artışı devam edebilir

OTOSHOPS GENEL MÜDÜRÜ MELİH MUTLU, BAŞTA AVRUPA ÜLKELERİ OLMAK ÜZERE TEKRAR PANDEMİ TEDBİRLERİNİN HAYATA GEÇİRİLMESİYLE TALEPTE SIKINTI YAŞANMASI DURUMUNDA TALEPTE SIKINTILAR GÜNDEME GELECEĞİNİ, BUNUNDA 2. EL FİYATLARINDA ARTIŞLARIN BİR SÜRE DAHA YAŞANMASINA YOL AÇABİLECEĞİNİ SÖYLEDİ.

MUSA AYDIN - İSTANBUL

Hazİran ayından itibaren yükselişe geçen ikinci el otomobile talep devam ediyor. Eylülde sıfır araç satışları yüzde 115,8 artarak rekor kırdı. İkinci el otomobil satışlarında ise Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 10 oranında arttı. Geçen yılın aynı dönemine göre ikinci el pazarındaki toplam satış artışı yüzde 23 oranında oldu. Böylelikle 2020 yılındaki toplam ikinci el satışa adedi Eylül ayı itibarı ile 5.087.463 adede ulaşmış oldu.

2. EL FİYATLARI YÜKSELEBİLİR

Coronavirüs salgını nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde tedbirler tekrar hayata geçirilirken, üretimde alınacak olası bir duraklama kararlarının, kış aylarında sıfır araç tedarikinde tekrar olumsuzluklara neden olabileceğini belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu “Eylül ayında sıfır araç pazarındaki rekor satışlar, önceki aylardan ve pandemi döneminden ötelenen taleplerin pazara yansıması sonucu beklenen bir gelişmeydi. Sıfırda talebin yeteri kadar karşılanamaması, döviz kurlarının yüksekliği ve ÖTV düzenlemesi sonucunda ikinci el otomobil fiyatlarında artışlar yaşandı. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tekrar çeşitli tedbirler hayata geçiriliyor. Otomobil fabrikalarında üretimlerin tekrar askıya alınması durumunda talepte sıkıntılar gündeme gelebilir. Bu da 2 el fiyatlarında artışların bir süre daha yaşanmasına yol açabilir. Otomobil artık bir yatırım aracı olarak görülüyor. Tüketiciler satarken kar edeceklerini düşünerek sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olmak istiyor. Bu da pazarın stabil bir hale gelmesini şu an için engelliyor. 2021’in ilk çeyreğinde de pazarın bu doğrultuda ilerleyeceğini öngörüyoruz. “ açıklamasında bulundu.