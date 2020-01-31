2. elin yüzde 25’i kurumsallaşacak

Türkiye’nin ikinci el araç pazarındaki güçlü oyuncularından Otomerkezi.net, 2019’da % 10 büyüme ile önemli bir başarıya imza attı.

2020’de, 30 bayiye ulaşmayı hedefleyen Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş, geçtiğimiz yıl her sıfır kilometre otomobile tam 15 ikinci el otomobilin denk geldiğine, 2018 yılına göre sıfır araç pazarının yüzde 22,85 daralmasına karşılık ikinci el online pazarının 2019 yılında yüzde 10 büyüme ile 1 milyon 750 bin adede ulaştığına dikkat çekti. Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısının tüketicileri ikinci el otomobillere yönlendirdiğine değinen Karakaş, 2020 yılında 30 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirirken, bu yıl ikinci el araç satışının 2.250.000 adede ulaşacağını öngörüyor. Karakaş, “Geçtiğimiz yıl toplam 479.060 adet sıfır kilometre araç satılırken, ikinci el online araç pazarında 1.750.000 adetten fazla satış gerçekleşti ki bu hacim de 4 kat daha büyük. 2020 yılında da ikinci el pazarının geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10-15 oranında büyüyerek 2 milyon 250 bin adete ulaşacağını öngörüyoruz. Otomerkezi.net olarak hedefimiz ise 2020’de 3 bin adet araç satışı gerçekleştirmek” yorumunda bulundu.

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