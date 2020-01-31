"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

2. elin yüzde 25’i kurumsallaşacak

31 Ocak 2020, Cuma 00:18
Türkiye’nin ikinci el araç pazarındaki güçlü oyuncularından Otomerkezi.net, 2019’da % 10 büyüme ile önemli bir başarıya imza attı.

2020’de, 30 bayiye ulaşmayı hedefleyen Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş, geçtiğimiz yıl her sıfır kilometre otomobile tam 15 ikinci el otomobilin denk geldiğine, 2018 yılına göre sıfır araç pazarının yüzde 22,85 daralmasına karşılık ikinci el online pazarının 2019 yılında yüzde 10 büyüme ile 1 milyon 750 bin adede ulaştığına dikkat çekti.

Sıfır kilometre araçlardaki stok sıkıntısının tüketicileri ikinci el otomobillere yönlendirdiğine değinen Karakaş, 2020 yılında 30 bayiye ulaşmayı hedeflediklerini dile getirirken, bu yıl ikinci el araç satışının 2.250.000 adede ulaşacağını öngörüyor. Karakaş, “Geçtiğimiz yıl toplam 479.060 adet sıfır kilometre araç satılırken, ikinci el online araç pazarında 1.750.000 adetten fazla satış gerçekleşti ki bu hacim de 4 kat daha büyük. 2020 yılında da ikinci el pazarının geçtiğimiz yıla oranla  yüzde 10-15 oranında büyüyerek 2 milyon 250 bin adete ulaşacağını öngörüyoruz. Otomerkezi.net olarak hedefimiz ise 2020’de 3 bin adet araç satışı gerçekleştirmek” yorumunda bulundu.

Okunma Sayısı: 109
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti

    Kartla 1 trilyon TL harcadık

    İş yerlerinde inanç ayırımı yapılamaz

    Uyuşturucu terörüne karşı seferberlik başlatılmalı

    Bu yanlıştan dönülsün

    Kimse yargının üstünde değil

    ‘İslâm karşıtı söylemin Brüksel’de yeri yok’

    Bahadın beldesindeki örnek uygulama takdir topluyor

    'Irak'ta 1 Ekim'den bu yana 467 gösterici öldü'

    Yunan milletvekilinin ırkçı provokasyonunu kınıyoruz

    Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye karşıtı çirkin provokasyona uyarı

    MGK bildirisi açıklandı

    Koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı: İçinde 27 Türk yolcu bulunuyor!

    Manisa yine sallandı

    THY, Çin'e uçuşlarını azaltacak

    Rusya, Çin sınırını kapattı

    Afganistan'dan İran'a: Tek sesli değiliz, gazetecileri hapsetmiyoruz

    Tel Abyad'da terör saldırısı: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerde istiğfar dönemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çin dehşete kapılmış, ya Türkiye?
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetlerde, insanın şikâyete hakkı yoktur
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yılan hikayesine dönen basın kartı meselesi
    Ahmet BATTAL

    Güvenli Ödeme Sistemi nihayet geliyor
    Cevher İLHAN

    “Deprem paraları”nın araştırılmasına red
    Genel

    'Yüzyılın İhaneti'ne Yahudilerden de tepki: Bu plan daha çok zulüm getirir
    Genel

    Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti
    Dr. Dolunay Coşkun

    İnna lillahi ve inna ileyhiraciun
    İbrahim ERSOYLU

    Musîbetlerin dili

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.