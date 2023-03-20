"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2023 SALI - YIL: 54

2 milyon kişi barınma sorunu yaşıyor

20 Mart 2023, Pazartesi 22:02
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, deprem bölgesindeki hasar ve ihtiyaçlarla ilgili fatura, yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) olarak hesaplanırken, 2 milyon 273 bin 551 kişi için de artık barınma sorunu olduğu açıklandı.

Bu kapsamda, deprem sonrasında 2 milyon 273 bin 551 kişi için barınma sorunu oluştuğu ifade edildi. “Nüfus hareketliliği ve konum tercihlerindeki değişim kira ve konut fiyatlarını belirgin şekilde yukarıya taşımaktadır” tespiti yapıldı. Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlar bakımından raporda, “yaklaşık 6 milyar TL (320 milyon dolar) kaynak ihtiyacı” açıklandı.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KHK’lıları iade edeceğiz

    Her sandıkta en az iki kişi

    Sahur, vaktinde ve atlanmadan yapılmalı

    Sosyal medya bağımlılığı ruh sağlığını bozuyor

    Sıcaklıklar artacak

    Öyle bir sistem kuralım ki bir daha kriz olmasın

    Çok büyük farkla seçimi alacağız

    Kuzey Kore, nükleer karşı saldırı tatbikatı düzenledi

    Şanlıurfa'da tırıyla sele kapılan sürücü 6 gündür aranıyor

    Irak işgalinin üzerinden 20 yıl geçti - ABD’de başkana verilen savaş yetkisinin kaldırılması gündemde

    Ramazan pidesi 10 lira olacak - İmamoğlu: Halk Ekmek’te 5 lira olacak

    Seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı

    YSK'den 'Sandık Sonuçları Paylaşım Sistemi' genelgesi

    İskenderun'da yükselen deniz suyu normale döndü

    Fransa'da gözaltı sayısı 500'ü geçti

    Şanlıurfa merkezde eğitime 1 gün ara verildi

    Savaş sonrası gibi

    Kaç kişi öldü?

    Ramazan sevincine az kaldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara ve İstanbul programları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin yeniden dirilişi
    Genel

    KHK’lıları iade edeceğiz
    Süleyman KÖSMENE

    Namazda tesbihat ne zaman başladı?
    Ali FERŞADOĞLU

    İfsat komiteleri “tevbekâr” mı oldu?
    Faruk ÇAKIR

    Ranta ve modaya göre mi?
    📷
    Genel

    10 maddelik beyanname TBMM’de yeniden asılmalı
    Ayşe Küçük

    Mekânın etkisi
    Muhammet ÖRTLEK

    Karadeniz’de İHA krizi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.