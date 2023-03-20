2 milyon kişi barınma sorunu yaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı raporda, deprem bölgesindeki hasar ve ihtiyaçlarla ilgili fatura, yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) olarak hesaplanırken, 2 milyon 273 bin 551 kişi için de artık barınma sorunu olduğu açıklandı.

Bu kapsamda, deprem sonrasında 2 milyon 273 bin 551 kişi için barınma sorunu oluştuğu ifade edildi. “Nüfus hareketliliği ve konum tercihlerindeki değişim kira ve konut fiyatlarını belirgin şekilde yukarıya taşımaktadır” tespiti yapıldı. Deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlar bakımından raporda, “yaklaşık 6 milyar TL (320 milyon dolar) kaynak ihtiyacı” açıklandı. Haber Merkezi

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