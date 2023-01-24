2 yıla kadar üretici kalmayacak

Aksaraylı süt üreticisi Murat Sert süt sektörünün içinde bulunduğu zor durumu şu şekilde ifade etti:

Et ve süt zamları durmuyor

“70 bin TL bir yatırım yapıp bir tane hayvan aldığımız zaman, ayda bin lira kazansak 70 ay yapar. Ayda 2 bin TL kazansak 35 aylık bir sürecin geçmesi gerekiyor ki hayvana yatırdığımız parayı alabilelim. Peki biz bu 35 ay içerisinde ne yiyip içeceğiz(...) Bu şekilde devam etmesi durumunda, fazla değil, 2 yılı geçmemek şartıyla hiçbir üretici kalmayacak. Böyle olunca artık 15-20 TL’ye süt bulamayacaklar ve bunu Ahmet, Mehmet Amca’dan değil yabancılardan alacaklar. Bir an önce siyasetçilerden istiyoruz ki sürdürülebilirlik esasına doğru altı aylık, bir yıllık plan yapabileceğim bir şekilde tarım politikası uygulayıp, bizim hayvancılık sektörünü devam ettirebilmemizi sağlayacak politikalar getirmesi.”

Aksaray - Anka