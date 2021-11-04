20 milyar dolarlık hedefi 10 ayda yakaladılar

Türk müteahhitler yıllık 20 milyar dolarlık yeni proje hedefini 10 ayda gerçekleştirdi.

Bu yılın Ekim ayı sonu itibariyle yurtdışında aldıkları 196 yeni projeyle 20,3 milyar dolarlık iş üstlenen Türk müteahhitler, 103 milyon doların üstünde ortalama proje bedeli ile de tüm zamanların en yüksek ortalama bedeline ulaştı. Türk müteahhitlerin yurtdışındaki bu başarısının mutluluk verici olduğunu ifade eden Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, “Küresel pazardaki sorunlar ve ardından pandemi şartlarının etkisiyle 2 yıllık aranın ardından 20 milyar dolarlık hedefi yıl bitmeden yakalamış olmak, müteahhitlerimizin iş azmini göstermektedir” dedi. Eren, ayrıca, “En büyük pazarımız olan Rusya’da 10 ayda üstlenilen yaklaşık 7 milyar dolarlık proje bedeli de bir rekor oldu. Petrol fiyatlarında son dönemdeki artışın sektörün öne çıkan pazarlarını yeniden canlandırmaya başladığını izliyoruz. Bu gelişmenin olacağına da hep dikkat çekmiştik. Sektörün geleneksel pazarı Irak da önemini sürdürerek, en çok iş üstlenilen ikinci pazar konumuna tekrar yükselmiştir” dedi.

İstanbul - Erhan Akkaya