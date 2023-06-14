200 milyarlık satış da dövizi durduramadı

Merkez Bankası’nın (TCMB) Aralık 2021’den bu yana “arka kapıdan” döviz piyasasına müdahalesinin boyutu 199 milyar dolara ulaştı.

Bloomberg Economics Ekonomisti Selva Baziki, Merkez Bankası’nın “arka kapıdan” yürüttüğü döviz piyasası işlemlerine ilişkin verileri güncelledi. Hesaplamaya göre, TCMB’nin Aralık 2021’den bu yana döviz satışları 199 milyar dolara ulaşmış durumda. Bir başka ifadeyle, Merkez Bankası son 1,5 yılda aylık yaklaşık 12 milyar dolarlık müdahale gerçekleştirdi. Seçimlerin gölgesinde geçen nisan ve mayısta ise Merkez Bankası’nın müdahalelerinin boyutu 52 milyar dolar olarak tahmin edildi. Hazine ve Maliye bakanları arasında en fazla satış, eski Bakan Nureddin Nebati’nin döneminde gerçekleşti. Haber Merkezi

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