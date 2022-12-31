200 TL 144 dolardı, 10.7’ye düştü

2021 Kasım ayından bu yana Türk lirası karşısında hızla değer kazanan dolar, 2022 yılını 18,71 liradan kapattı.

1978 yılından 2022 yılına kadar olan süreçte Türk lirasındaki en büyük banknotların değerine bakıldığında bir ilk görüldü. 200 lira 2010 yılında 144,05 dolar ederken, günümüzde ise 200 liranın 10,70 dolar ettiği anlaşılırken ekonomist İbrahim Turhan yıl yıl Türk lirasının değerini gözler önüne serdi. Karar’ın haberine göre Prof. Dr. Turhan’ın açıklamış olduğu tablo ile birlikte 1978 yılında 1.000 TL’nin 40 dolar ettiği görülüyor. 2005 yılında Türk lirasındaki en büyük küpür olan 100 YTL, 74,83 dolar ederken, 2009 yılında 200 TL ise 131,42 şeklinde dolardaki değerini buluyor. Haber Merkezi

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